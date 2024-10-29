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WSJ узнала о нехватке у США ракет ПВО

WSJ: у США заканчиваются ракеты ПВО из-за роста спроса на Ближнем Востоке

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Jao'Torey Johnson/U.S. Air Force/AP

США испытывают дефицит ракет для противовоздушной обороны (ПВО) из-за роста спроса на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что нехватка вызывает вопросы о готовности Пентагона реагировать на продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а также на потенциальный конфликт в Тихом океане.

Авторы пишут, что ракеты ПВО стали самым востребованным видом вооружения в период палестино-израильского конфликта, а их запасы расходуются быстрее, чем Соединенные Штаты их производят.

По данным WSJ, для наращивания выпуска ракет нужно создавать новые производственные линии.

На прошлой неделе бывший специальный помощник экс-президента США Барака Обамы Чарльз Купчан заявил, что президент США Джо Байден не разрешает Украине бить вглубь России из-за того, что у них не очень много дальнобойных ракет ATACMS.

Ранее глава Пентагона сообщил о выделении Киеву $400 млн.

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