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Бойцы «Юга» продолжили углубляться в оборону ВСУ в ДНР

Минобороны России: ВСУ потеряли более 520 военных в зоне ответственности «Юга»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск продолжают продвигаться в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинская армия за минувшие сутки потеряла более 520 военных. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

По данным Минобороны РФ, российские военные нанесли поражение формированиям 23-й, 28-й, 33-й, 54-й, 67-й, 72-й механизированных, 3-й танковой, 46-й, 81-й аэромобильных, 79-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины и 119-й бригады теробороны в районах Андреевки, Константиновки, Дальнего, Часова Яра, Ильинки, Бересток, Курахово, Северска и Дроновки в Донецкой народной республике (ДНР).

«Отражены четыре контратаки подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, ВСУ лишились 12 автомобилей, бронетранспортера М113 и двух 105 мм орудий М119 американского производства США, двух 122 мм гаубиц Д-30 и двух складов боеприпасов.

Также министерство сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Вишневое в ДНР.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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Операция на Украине
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