В Израиле заявили о ликвидации двух командиров «Хезболлы»

Израильские военные устранили двух полевых командиров вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла» в районе Хиама на юге Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛ, командир «Хезболлы» Фарук Амин Аласи был ликвидирован в результате удара военно-воздушных сил (ВВС) Израиля. По данным военных, Аласи был «ответственен за множество ракетных атак по израильским населенным пунктам в районе Галилеи», включая город Метула.

В ЦАХАЛ также заявили об уничтожении командира роты специальных сил «Радван» движения «Хезболла» Юсефа Ахмада Нуна.

В армейской пресс-службе отметили, что военнослужащие Армии обороны Израиля продолжают операции на юге Ливана. В ходе ближних боев и ударами с воздуха в этом районе израильские войска ликвидировали ряд оперативников «Хезболлы» и боевиков сил «Радван», а также обнаружили большое количество оружия.

В ночь на 3 ноября портал El Nashra сообщал, что истребители израильских ВВС нанесли удар по мосту в горном районе Джебель-Акрум, который связывал пограничные с Сирией регионы Аккар и Хермель на севере Ливана. В результате атаки мост был разрушен, было прервано транспортное сообщение между регионами, а также появилась проблема доставки гуманитарной помощи на северо-восток Ливана.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации еще одного командира «Хезболлы».