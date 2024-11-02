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ЦАХАЛ сообщил о ликвидации еще одного командира «Хезболлы»

ЦАХАЛ: ликвидирован командир ракетного подразделения «Насер»

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Israel Defense Forces via AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира ракетного подразделения «Насер» ливанского шиитского движения «Хезболлы». Об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

«Истребитель ВВС Израиля нанес точечный удар по району Джуайя на юге Ливана и ликвидировал командира ракетного подразделения «Насер» (движения. — «Газета.Ru») «Хезболлы» Джафара Хадера Фаура, командира по управлению системами беспилотников этого подразделения», — говорится в публикации.

По данным ЦАХАЛ, Фаур нес ответственность за атаки, которые наносились с востока Ливана. Пресс-служба армии подчеркнула, что оттуда 8 октября под его командованием были произведены первые ракетные пуски по израильской территории.

ЦАХАЛ также отметил, что Фаур «спланировал множество атак» против израильских солдат тыла и Армии обороны Израиля.

Незадолго до этого администрация президента США Джо Байдена предостерегла Иран от нового нападения на Израиль, так как Вашингтон «не сможет сдержать» еврейское государство в случае ответа.

2 ноября стало известно, что Иран может ударить по территории Израиля в ближайшие два-три дня.

Ранее в Ливане перевернулся автомобиль с израильскими генералами.

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