Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Ростовской области сообщил о ночных атаках украинских беспилотников

Губернатор Голубев: в Ростовской области за ночь сбили 16 беспилотников ВСУ

close
Ashley Chan/Global Look Press

Ночью 3 ноября над Ростовской областью были уничтожены 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, летательные дежурные средства ПВО сбили беспилотники в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе. Пострадавших и повреждений на земле нет.

Этой же ночью в небе над Луганском ликвидировали восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Источники ТАСС уточнили, что над городом раздалось несколько взрывов.

Накануне в Минобороны России сообщили, что средства ПВО за минувшую ночь уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в семи регионах страны.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами