Губернатор Ростовской области сообщил о ночных атаках украинских беспилотников

Ночью 3 ноября над Ростовской областью были уничтожены 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, летательные дежурные средства ПВО сбили беспилотники в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе. Пострадавших и повреждений на земле нет.

Этой же ночью в небе над Луганском ликвидировали восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Источники ТАСС уточнили, что над городом раздалось несколько взрывов.

Накануне в Минобороны России сообщили, что средства ПВО за минувшую ночь уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в семи регионах страны.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.