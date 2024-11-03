В России заявили об интересе Бенина к модернизации армии

Посол России в Бенине и Того Игорь Евдокимов заявил в интервью РИА Новости, что Москва видит интерес со стороны Котону к сотрудничеству по модернизации бенинских вооруженных сил.

«Со своей стороны, готовы оказывать бенинцам всяческое содействие в модернизации их вооруженных сил. Видим соответствующий интерес и со стороны Котону», — сказал дипломат.

По словам Евдокимова, примером подобного сотрудничества стали деловые визиты кораблей «Смольный» и «Неустрашимый» Балтийского флота ВМФ России в порт Котону осенью текущего года. Посол отметил, что это события исторического масштаба с учетом непростой геополитической обстановки и того факта, что в прошлый раз подобный заход был совершен еще в 1988 году.

До этого Евдокимов заявил, что российское посольство в Котону отслеживает информацию о перемещении американских войск из Нигера в Бенин.

2 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства КНДР Цой Сон Хи подтвердили твердую приверженность стран выполнению положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в полном объеме. Согласно заявлению МИД России, 1 ноября дипломаты провели стратегические консультации в Москве.

Ранее Лавров раскрыл сроки рассмотрения вопроса полноправного членства стран в БРИКС.