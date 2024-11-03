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Российский «Бук» одной ракетой сбил несколько украинских снарядов под Угледаром

МО РФ: «Бук-М1» одной ракетой сбил больше 10 снарядов «Града» ВСУ под Угледаром

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Евгений Биятов/РИА Новости

Заместитель командира зенитной ракетной батареи ВС РФ с позывным «Тайга» рассказал, что расчет российского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» с помощью одной ракеты уничтожил сразу более десяти снарядов украинского «Града» в районе Угледара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

«При освобождении Угледара противник выпустил пакет РСЗО «Град» — около двенадцати снарядов. Был произведен пуск по ближайшей цели, и за счет поражения первой цели и разлета осколков был поражен весь пакет», — поделился военный.

Офицер добавил, что в составе его расчета проходят службу мобилизованные, которые уже через месяц заключили контракты с Минобороны РФ.

До этого Минобороны РФ сообщало, что экипаж российского вертолета Ка-52М уничтожил живую силу подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области.

Как сообщили в оборонном ведомстве, пилоты из смешанной тактической группы уничтожили технику и живую силу украинской армии.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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