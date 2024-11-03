В Киеве вновь объявили воздушную тревогу

В Киеве в третий раз за сутки звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Отмечается, что одновременно с этим воздушную тревогу отменили в Николаевской области.

Сигнал продолжает действовать в Киевской, Сумской и Черниговской областях страны.

До этого телеканал ТСН сообщал, что в столице Украины — городе Киеве — ночью произошли взрывы. Сообщение было опубликовано в 01:38 часов мск.

Накануне о взрывах в Киеве и области писали украинские СМИ. По информации украинского издания «Страна.ua», в столице на фоне воздушной тревоги слышали несколько взрывов. В 23:37 часов мск 2 ноября издание заявило о взрывах в Киевской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский депутат заявила о снижении эффективности сил ПВО.