Самое опасное направление в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине является Южнодонецкое. Об этом заявил отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью журналисту Василию Голованову, передает РИА Новости.

«Я бы выделил не столько Кураховское и Покровское, сколько Южнодонецкое или Угледарское (сейчас его еще называют Константинопольское) направление, — это самое опасное направление», — заявил экс-полковник.

Стариков добавил, что на указанном участке фронта российские войска продвигаются наиболее активно. Бывший полковник считает, что из-за этого в окружение попадут не только Кураховские укрепления ВСУ, но и большой участок на юге. В результате все это приведет к оперативному кризису на фронте, указал эксперт.

Стариков также допустил скорый штурм Покровска и напомнил, что город имеет большое стратегическое значение, поскольку через него проходит логистика украинской армии.

2 ноября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российская армия крайне стремительно продвигается вперед в зоне СВО. По его словам, после взятия Покровска (Красноармейска) ВС РФ остается только занять открытые равнины до реки Днепр, что может произойти уже к концу декабря.

Ранее Путин заявил о недостаточной поддержке участников СВО.