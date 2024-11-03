Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно самое опасное направление фронта в зоне СВО на Украине

Экс-полковник СБУ Стариков: Южнодонецкое направление стало самым опасным для ВСУ

close
Alina Smutko/Reuters

Самое опасное направление в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине является Южнодонецкое. Об этом заявил отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью журналисту Василию Голованову, передает РИА Новости.

«Я бы выделил не столько Кураховское и Покровское, сколько Южнодонецкое или Угледарское (сейчас его еще называют Константинопольское) направление, — это самое опасное направление», — заявил экс-полковник.

Стариков добавил, что на указанном участке фронта российские войска продвигаются наиболее активно. Бывший полковник считает, что из-за этого в окружение попадут не только Кураховские укрепления ВСУ, но и большой участок на юге. В результате все это приведет к оперативному кризису на фронте, указал эксперт.

Стариков также допустил скорый штурм Покровска и напомнил, что город имеет большое стратегическое значение, поскольку через него проходит логистика украинской армии.

2 ноября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российская армия крайне стремительно продвигается вперед в зоне СВО. По его словам, после взятия Покровска (Красноармейска) ВС РФ остается только занять открытые равнины до реки Днепр, что может произойти уже к концу декабря.

Ранее Путин заявил о недостаточной поддержке участников СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами