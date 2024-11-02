Вооруженные силы России одерживают победу в зоне специальной военной операции, поскольку добровольно защищают Родину. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Русские добровольно идут на борьбу, которую они воспринимают как экзистенциальную для своей Родины», — отметил он.

При этом украинцев, продолжил журналист, «похищают и вынуждают сражаться». Боуз обратил внимание на то, что украинцев заставляют воевать за «коррумпированного диктатора» (президента Владимира Зеленского. — «Газета.Ru»), которого контролирует Североатлантический альянс.

Журналист подчеркнул, что в этом и заключается разница между военнослужащими армий двух стран и именно по этой причине Российская Федерация побеждает.

2 ноября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что российская армия очень стремительно продвигается вперед. По его словам, после взятия Покровска (Красноармейска) ВС РФ остается только занять открытые равнины до реки Днепр, что может произойти к концу декабря.

Ранее главком ВСУ оценил масштаб текущего наступления российских войск.