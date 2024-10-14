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На Украине толпа женщин напала на пограничников

«Укринформ»: в Закарпатье женщины и дети набросились на украинских пограничников

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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Женщины с детьми пытались помешать проезду машины пограничников в Закарпатской области Украины. Об этом сообщает «Укринформ».

Отмечается, что пограничников приняли за сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Женщины и дети с палками и камнями атаковали служебный автомобиль, угрожая разбить транспортное средство, если они не уедут. Одна женщина начала бить пограничника по лицу.

13 октября сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали в Вооруженные силы Украины мужчину, который имел бронь от призыва.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине военкомы устроили облаву на мужчин после концерта в Броварах.

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