Все украинцы, включая женщин и пенсионеров, должны идти на фронт. С таким призывом выступил украинский военнослужащий Александр Матяш, слова которого передает издание «Страна».

По его мнению, если все категории украинских граждан не примут участие в боевых действиях, то Украина «перестанет существовать как государство».

14 октября украинский журналист Виталий Портников заявил, что если конфликт на Украине будет продолжаться еще пять лет, то в Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут мобилизовать женщин. По его словам, в стране снизят призывной возраст.

В этот же день женщины с детьми пытались помешать проезду машины пограничников в Закарпатской области Украины. Нападавшие приняли пограничников за сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Женщины и дети с палками и камнями атаковали служебный автомобиль, угрожая разбить транспортное средство, если они не уедут. Одна женщина начала бить пограничника по лицу.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Раде заявили, что Украина уже обречена.