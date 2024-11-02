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В украинском городе произошли взрывы

На Украине сообщили о взрывах в городе Сумы

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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

В городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины, раздались взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Факты ICTV».

Подробности случившегося не приводятся.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время воздушная тревога действует в Киеве, Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.

2 ноября в пресс-службе украинского энергетического холдинга ДТЭК заявили, что три участка линий электропередачи в Киеве и области получили урон. Инфраструктурные объекты оказались повреждены в результате взрывов.

Как рассказали в компании, на этом фоне в украинской столице произошло отключение света. В частности, на проблемы с энергоснабжением пожаловались жильцы некоторых домов в Голосеевском районе.

Также неполадки выявили в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области. Сразу после этого на объектах энергетической инфраструктуры начались ремонтные работы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Раде заявили о снижении эффективности сил ПВО на Украине.

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