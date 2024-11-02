Российские военные нанесли ракетный удар по ВСУ в Курской области

Экипаж российского вертолета Ка-52М нанес ракетный удар по месту скопления бойцов и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что воздушное судно осуществило полет в составе смешанной тактической группы.

«Ка-52М <...> уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — отметили в ведомстве.

МО РФ дополнило публикацию видеозаписью, на которой запечатлен полет вертолета. В ролике с разных ракурсов демонстрируются ракетный залп по позициям украинских войск, а также возвращение Ка-52М на аэродром базирования.

2 ноября экипажи российских самолетов-штурмовиков Су-25 поразили места скопления украинских войск в приграничных районах Курской области. Как рассказали в министерстве обороны РФ, пуски ракет по замаскированным позициям ВСУ выполнялись парами с малых высот. После уничтожения целей пилоты воздушных судов осуществили маневры, чтобы избежать ответного огня.

Ранее в МО РФ заявили, что потери украинских формирований за все время боев в Курской области превысили 28 тыс. солдат.