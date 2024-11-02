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В Госдуме рассказали об успехах российской армии в зоне СВО

Депутат Госдумы Швыткин: в зоне СВО произошел перелом

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Евгений Биятов/РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) «произошел перелом». Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель председателя комитета Государственной думы России по обороне Юрий Швыткин.

По его словам, российские военные наращивают наступательные действия на различных направлениях, в том числе на Южно-Донецком и Харьковском.

Швыткин утверждает, что в текущий момент идет активное выдавливание украинских войск.

Депутат добавил, что каждый взятый под контроль населенный пункт имеет важное значение. Они являются «достаточно укрепленными опорными пунктами». Также ВС РФ «освобождают местное население», добавил Швыткин.

Накануне украинский аналитический ресурс DeepState сообщил, что российские военные продвинулись на шести участках фронта.

Уточняется, что ВС РФ удалось продвинуться на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). DeepState отмечает, что было зафиксировано успешное наступление в районе Новоукраинки и Богоявленки севернее Угледара.

Ранее украинский генерал рассказал, что где воюют лучшие бригады ВСУ.

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Операция на Украине
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