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Подпольщик рассказал, что агенты сопротивления «вели» колонну ВСУ 160 километров

РИА Новости: подпольщики 160 километров вели колонну ВСУ, чтобы ее уничтожить

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

На Украине агенты пророссийского подполья на протяжении около 160 километров следили за колонной украинских войск из Винницы, чтобы затем передать информацию о дислокации военным Вооруженных сил России и уничтожить транспортные средства. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева.

«Колонна была замечена агентурой сопротивления на выезде из Винницы, и ее передавали по цепочке», — сказал он.

По словам подпольщика, после выяснения места дислокации колонны, все данные были переданы военнослужащим ВС РФ.

Накануне Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по группе солдат Вооруженных сил Украины в подконтрольной Киеву части Запорожской области. По его словам, в селе Малые Щербаки была накрыта группа из 90 украинских военных.

Также подпольщик рассказал об уничтожении военной техники и группы личного состава украинских войск численностью 30 человек в поселке Малиновка в Запорожской области.

6 сентября стало известно, что ВС России ударили по Кривому Рогу, были уничтожены 250 военных Вооруженных сил Украины, из которых 70 человек были наемниками.

Ранее в подполье сообщили о массированном ударе по позициям ВСУ под Краматорском.

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