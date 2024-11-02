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Пропавшего бойца СВО обвинили в дезертирстве

Депутат Иванов: пропавшего после ранения бойца СВО обвинили в дезертирстве

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Евгений Биятов/РИА Новости

Пропавшего после ранения в зоне специальной военной операции (СВО) бойца Сергея С. из Екатеринбурга обвинили в дезертирстве. Подробности рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

Парламентарий сообщил, что ему написала мать российского военного. По ее словам, сотрудники военной комендатуры приходили к ней домой и известили о розыске сына за дезертирство. В свою очередь, сослуживцы Сергея рассказали женщине о ранении бойца.

«Ходили в атаку, видели, как его ранило. Пытались вытащить, но был повторный прилет из миномета. Дальше следы теряются», — сказала женщина.

Депутат в связи с этим заявил о необходимости защитить честное имя российского военного.

Прошедшим летом двух пьяных дезертиров задержали в Петербурге после побега с фронта. Подозреваемых поймали в Белоострове и передали в руки военного следствия. Известно, что оба мужчины были ранее судимы.

Ранее дезертир из Екатеринбурга прятался на Конном полуострове.

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