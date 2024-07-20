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Двух пьяных дезертиров задержали в Петербурге после побега с фронта

«78»: двух пьяных дезертиров задержали в Белоострове после побега с фронта

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Shutterstock

Двух пьяных дезертиров задержали в Петербурге после побега с фронта. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

«Военнослужащие прятались в одной из квартир жилого дома на Биржевой улице. В полицию о них сообщил местный житель», — сообщил источник.

Подозреваемых задержали в Белоострове и передали в руки военного следствия. Известно, что оба мужчины были ранее судимы. 49-летнего мужчину судили за хулиганство, его 46-летний товарищ отправлялся в колонию за вымогательство и убийство.

Вечером 11 июля в белгородской приграничной части солдат открыл огонь по сослуживцам из пулемета. Они выпили и оскорбляли его, а молодой человек отличается вспыльчивым характером.

Сообщалось, что после инцидента стрелок сбежал с оружием и может скрываться на Украине. Он уже был судим за грабеж, после отсидки задолжал деньги и никак не мог их вернуть.

До этого появилась информация, что военнослужащий, более полугода находившийся в федеральном розыске из-за оставления места службы, задержан полицией в Екатеринбурге.

Ранее в Нижнем Тагиле двух дезертиров осудили на 5,5 года.

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