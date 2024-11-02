Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, которого вывели с подконтрольной украинским военным территории, два года передавал России координаты объектов ВСУ. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

По информации силовиков, 27 октября ВС России, выполнявшими боевые задачи возле населенного пункта Богоявленка (ДНР), «был выведен из зоны боевых действий и доставлен в Донецк гражданин Соединенных Штатов Дэниэл Мартиндейл». В силовых структурах отметили, что американец находился на территории Украины с 11 февраля 2022 года.

«Инициативно установив связь с российскими силовыми структурами, он на протяжении двух лет сообщал координаты военных объектов Украины», — сказали в силовых структурах.

Полученные от Мартиндейла данные неоднократно использовались для нанесения огневого поражения инфраструктуре, технике, личному составу Вооруженных сил Украины.

2 ноября стало известно, что российские силовики вывезли с подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, помогавшего российской армии.

Американец находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. Мужчина сам связался с российскими военными и на протяжении двух лет передавал им координаты военных объектов противника. Переданная им информация неоднократно помогала наносить удары по инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ.

Ранее в минобороны США заявили об отсутствии «магического решения» для Украины.