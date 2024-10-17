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Три страны ЕС продолжат закупку снарядов для Украины в 2025 году

Премьер Чехии Фиала: три страны ЕС продолжат закупку снарядов для Украины

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Нидерланды, Чехия и Дания продолжат закупку снарядов для Украины в 2025 году. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала на своей странице в социальной сети X.

«С премьер-министрами Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Нидерландов Диком Схофом мы договорились продолжить в 2025 году поставки боеприпасов на Украину», — заявил министр.

Речь идет о поставках снарядов в рамках чешской инициативы.

Перед этим Польша пообещала профинансировать закупку Чехией снарядов для Украины.

17 октября саммит ЕС призвал страны союза ускорить и увеличить поставки вооружения Киеву. Особо подчеркивалась важность поставок систем ПВО, боеприпасов и ракет, которые срочно необходимы для защиты населения Украины и критической энергетической инфраструктуры».

23 сентября стало известно, что небольшая часть полученных Украиной от Чехии снарядов оказалась неисправной, несмотря на то, что они закупались по завышенной цене.

Ранее стало известно, сколько переплатила Чехия за снаряды для Украины.

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