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Десятки чехов получили разрешение на присоединение к ВСУ

Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам присоединиться к ВСУ

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Global Look Press

Президент Чехии Петр Павел позволил десяткам граждан страны присоединиться к украинским войскам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Чешское радио.

В материале приводятся слова пресс-секретаря главы республики Филипа Платоша. Он рассказал, что всего Павел разрешил 60 гражданам государства присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По информации журналистов, в целом власти Чехии получили более 180 обращений от жителей с просьбой позволить им принять участие в боевых действиях. Сколько именно запросов было отклонено, в публикации не уточняется.

В то же время авторы статьи обратили внимание, что действующее в республике законодательство запрещает ее жителям присоединяться к военным или полувоенным зарубежным формированиям без согласия президента. Более того, это правило может распространяться и на иностранных граждан, получивших вид на жительство в Чехии.

17 октября чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что его страна продолжит закупку снарядов для Киева в 2025 году. Также в реализации инициативы Праги по отправке сотен тысяч боеприпасов в зону украинского конфликта примут участие Копенгаген и Осло.

Ранее чешские журналисты узнали об ошибках ВСУ, облегчивших продвижение российских войск на фронте.

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