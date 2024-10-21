«Калашников» впервые поставит дроны «КУБ» иностранному заказчику

Концерн «Калашников» поставит дроны-камикадзе «КУБ-Э» за рубеж по договору, заключенному между «Рособоронэкспортом» и иностранным заказчиком. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Изделие уже имеет весьма значительный и успешный опыт боевого применения, подтвержденный в реальных условиях в зоне СВО», — говорится в релизе.

Беспилотники «КУБ-Э» предназначены для поражения живой силs, а также техники противника. Об их эффективности в зоне СВО заявляли не только отечественные, но и иностранные эксперты.

Уже в начале 2024 года издание Newsweek отмечало, что российские беспилотные летательные аппараты типа «Куб» могут стать настоящим кошмаром для Вооруженных сил Украины.

Как позже рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов, БЛА «Куб» — первое изделие, созданное в сегменте «беспилотников-камикадзе» разработчиками ижевской компании ZALA Aero, которая в дальнейшем стала известна благодаря удачной разработке барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Ранее Путин раскрыл планы по поставкам беспилотников в ВС РФ.