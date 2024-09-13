В России разрабатывают комплексную защиту от дронов

Концерн «Калашников» совместно с другими предприятиями отрасли разрабатывает комплексную эшелонированную защиту от дронов. Об этом заявил РИА Новости президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

Система защиты будет включать в себя средства поражения и разведки, а также подавления и физического уничтожения вражеских беспилотников.

«Нужна эшелонированная оборона, которая будет включать не только средства поражения, но и разведки, подавления и физического уничтожения. От гладкоствольного оружия 12-го калибра, который работает на 50 метров», — заявил Лушников.

До этого в России был инициирован запуск гражданского проекта «Крыло», в рамках которого будет осуществляться акустический мониторинг воздушного пространства для защиты от украинских дронов.

В конструкторском бюро «Талламхо» отметили, что в рамках проекта «Крыло» будет построена целая сеть, которую можно назвать своеобразной социальной сетью безопасности.

Ранее российские войска получили БМП-3 и БМД-4М с антидроновой защитой.