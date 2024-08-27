«Калашников» показал новый подствольный гранатомет

Концерн «Калашников» планирует представить свой новый подствольный гранатомет ГП-46 за рубежом на Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет с 24 по 26 сентября в Баку. Об этом сообщается в Telegram-канале концерна.

В публикации отмечается, что гранатомет можно присоединить к любому автомату Калашникова или специальному откидному прикладу.

«Гранатомет может применяться для стрельбы прямой наводкой на дальность до 400 м, стрельбы по точечным и площадным целям, стрельбы «с плеча» или из укрытия», — говорится в заявлении.

Масса гранатомета составляет 1,6 кг, скорострельность — 5-6 выстрелов в минуту.

До этого стало известно, что автоматы Калашникова АК-203 планируют собирать из комплектующих местного производства в Индии к декабрю 2025 года.

Прежде сообщалось, что концерн «Калашников» на основе опыта СВО разработал комплект снаряжения для военнослужащих. Его презентация состоялась на форуме «Армия--2024». Комплект включает в себя бронежилет с системой распределения веса и усиленной противоосколочной защитой.

Ранее в Курской области на месте ликвидации украинских диверсантов нашли оружие США и Швеции.