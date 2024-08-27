Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Калашников» показал новый подствольный гранатомет

«Калашников» впервые представит за рубежом новый гранатомет ГП-46

close
100%
Ростех

Концерн «Калашников» планирует представить свой новый подствольный гранатомет ГП-46 за рубежом на Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет с 24 по 26 сентября в Баку. Об этом сообщается в Telegram-канале концерна.

В публикации отмечается, что гранатомет можно присоединить к любому автомату Калашникова или специальному откидному прикладу.

«Гранатомет может применяться для стрельбы прямой наводкой на дальность до 400 м, стрельбы по точечным и площадным целям, стрельбы «с плеча» или из укрытия», — говорится в заявлении.

Масса гранатомета составляет 1,6 кг, скорострельность — 5-6 выстрелов в минуту.

До этого стало известно, что автоматы Калашникова АК-203 планируют собирать из комплектующих местного производства в Индии к декабрю 2025 года.

Прежде сообщалось, что концерн «Калашников» на основе опыта СВО разработал комплект снаряжения для военнослужащих. Его презентация состоялась на форуме «Армия--2024». Комплект включает в себя бронежилет с системой распределения веса и усиленной противоосколочной защитой.

Ранее в Курской области на месте ликвидации украинских диверсантов нашли оружие США и Швеции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами