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Помогавший ВС РФ американец рассказал, как ему передали телефон для связи

Мартиндейл: военные РФ передали мне телефон для связи с помощью беспилотника

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, рассказал, что российские военные передали ему телефон для связи с помощью беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мартиндейла, бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ с помощью дрона забросили телефон туда, где он находился. Он подчеркнул, что взаимодействие с российскими военными было усилием не только с его стороны, но и со стороны бойцов РФ.

«Это было для того, чтобы поддерживать связь, за что я очень благодарен», — сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Незадолго до этого стало известно, что российские военные вывезли Мартиндейла с подконтрольной украинским войскам территории, где он находился с 11 февраля 2022 года.

В начале вооруженного конфликта мужчина связался с российскими бойцами и на протяжении двух лет передавал им координаты военных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эта информация неоднократно помогала наносить удары по инфраструктуре, технике и личному составу ВСУ.

По словам Мартиндейла, он попал на территорию Украины из Польши, где два года был миссионером, и хотел попасть в Донецк. Вскоре американец понял, что на Украине начнется вооруженный конфликт, и принял решение связаться с российской стороной — впоследствии он смог установить контакт с военными ВС РФ через Telegram.

Ранее в Донецкой народной республике спасли работавшего на российскую разведку американца.

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