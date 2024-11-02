ВС РФ ударили по пункту управления «Кракена»

ВС РФ ударили по пункту управления диверсионно-разведывательного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен». Об этом сообщило Министерство обороны России.

Также сообщается об ударе по военному аэродрому, топливной базе и цеху по производству украинских БПЛА с использованием авиационных боеприпасов, ударых дронов, ракет и артиллерии.

«Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке МО РФ.

До этого российские военные в зоне СВО поразили нефтебазу, снабжавшую ВСУ.

По данным МО РФ, за время проведения СВО российские войска лишили ВСУ 647 самолетов, 283 вертолетов, 35 тыс. дронов, 585 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 19 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1,5 тыс. боевых машин РСЗО, 17 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также почти 30 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее российские войска ударили по военному аэродрому и энергообъектам на Украине.