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Российские войска ударили по военному аэродрому и энергообъектам на Украине

МО: ВС РФ поразили объекты энергетики и военный аэродром на Украине

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Михаил Фомичев/РИА Новости

Российская армия нанесла удары по энергообъектам и военному аэродрому на территории Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, пораженные энергообъекты обеспечивали работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса. По ним, а также по инфраструктуре аэродрома, нанесли удары ракетные войска, артиллерия и авиация Вооруженных сил РФ.

Кроме того, российские войска поразили личный состав и технику ВСУ в 142 районах в зоне СВО.

До этого Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожили цеха сборки и хранения украинских беспилотных летательных аппаратов на предприятии «Мотор сич» при помощи авиабомбы, оснащенной унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК-500). Предприятие располагалось в городе Запорожье, который находится под контролем ВСУ. Уничтожено до 250 беспилотников различного типа.

25 сентября стало известно, что ВС РФ при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили бронетранспортер ВСУ в Курской области.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили центр радиосвязи ВСУ.

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Операция на Украине
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