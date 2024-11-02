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США начали готовиться к совместным операциям с Европой

EUCOM: США перебросят в Европу бомбардировщики для совместных операций

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U.S. Air Force/Global Look Press

В ближайшие дни США направят в Европу стратегические бомбардировщики для участия в совместных операциях с союзниками по Североатлантическому альянсу (НАТО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейское командование ВВС США (EUCOM).

Согласно заявлению EUCOM, в ближайшее время летные экипажи американских бомбардировщиков будут проходить совместные тренировки и участвовать в операциях с союзниками по НАТО.

1 ноября американский государственный департамент сообщал, что США и Южная Корея определились, как будут реагировать на военно-техническое сотрудничество между Россией и КНДР. В публикации не уточняется, о каких именно ответных мерах на сотрудничество Москвы и Пхеньяна договорились Сеул и Вашингтон. В ней лишь отмечается, что взаимодействие КНДР и РФ в военно-технической сфере якобы представляет угрозу для стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе.

Ранее американский военный журнал предупредил о риске столкновения России и НАТО.

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