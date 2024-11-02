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В Минобороны раскрыли число уничтоженных БПЛА ВСУ за все время спецоперации

Минобороны: с начала СВО ВС России уничтожили 35169 беспилотников ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Всего с начала проведения специальной военной операции российские военнослужащие уничтожили 647 самолетов, 283 вертолета и 35169 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Кроме того, за все время СВО украинская армия лишилась 585 зенитных ракетных комплексов, 19023 танков и других боевых бронированных машин. Также российские военные уничтожили 1484 боевые машины РСЗО, 17176 орудий полевой артиллерии и минометов, 27930 единиц специальной военной автомобильной техники.

До этого Минобороны России сообщило, что младший сержант ВС России Риян Шамсутдинов один уничтожил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), напавшую на его автомобиль.

В конце октября в Курской области российские военные нанесли удары по колонне техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В выполнении боевой задачи приняли участие бойцы одной из бригад морской пехоты Черноморского флота РФ. Вражеская колонна насчитывала порядка 20 единиц военной техники. Когда солдаты ВСУ пытались ее покинуть и сбежать, российские войска задействовали пулеметы.

Ранее российские военные уничтожили так ВСУ с помощью «Ланцета».

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Операция на Украине
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