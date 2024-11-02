Российский военный уничтожил четырех украинских диверсантов в зоне СВО

Младший сержант ВС России Риян Шамсутдинов один уничтожил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), напавшую на его автомобиль. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Быстро сориентировавшись в ситуации, Риян покинул автомобиль и вступил в бой с ДРГ противника, где в стрелковом бою лично уничтожил четырех украинских боевиков», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны также отметили, что благодаря уверенным действиям российского военного, на позиции батальона был налажен непрерывный подвоз боеприпасов, продуктов питания и горюче-смазочных материалов.

В конце октября в Курской области российские военные нанесли удары по колонне техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В выполнении боевой задачи приняли участие бойцы одной из бригад морской пехоты Черноморского флота РФ. Вражеская колонна насчитывала порядка 20 единиц военной техники. Когда солдаты ВСУ пытались ее покинуть и сбежать, российские войска задействовали пулеметы.

Ранее российские военные уничтожили так ВСУ с помощью «Ланцета».