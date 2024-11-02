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Бразильский аналитик заявил о переходе украинских военных на сторону России

infoBRICS: бойцы ВСУ не верят в победу над Россией и переходят на ее сторону

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Global Look Press

Украинские военные не верят в победу над Россией и активно переходят на ее сторону. Об этом заявил бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для портала infoBRICS.

По его словам, из-за отсутствия веры в победу многие украинцы не только дезертируют, но и переходят на сторону России — сдаются в плен и вступают в ряды Вооруженных сил РФ, чтобы бороться с киевским режимом, который толкает Украину в пропасть.

Автор пишет, что власти Украины не сумели убедить население в необходимости рисковать жизнью ради них. Лейрос отметил, что страна испытывает не только военно-политический, но и психологический кризис. При этом Киев борется с недовольством граждан ужесточением мобилизации, что лишь приближает поражение украинской армии, отмечается в материале.

«В будущем этот кризис неизбежно обострится и вызовет бурную ответную реакцию: солдаты и их родственники будут сопротивляться диктатуре Владимира Зеленского», — подчеркнул Лейрос.

2 ноября замкомандира роты бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) с позывным «Клинцы» заявил, что продвижение Вооруженных сил РФ к Судже в Курской области вынуждает украинских солдат чаще покидать свои позиции и дезертировать. По его словам, противник очень сильно деморализован.

Ранее на Западе заявили, что время Зеленского подходит к концу из-за бегства ВСУ.

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