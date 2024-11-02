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Украинские военные стали чаще дезертировать по мере продвижения ВС РФ к Судже

Морпех ЧФ: в ВСУ участилось дезертирство по мере продвижения ВС РФ к Судже

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Reuters

Продвижение Вооруженных сил РФ к Судже в Курской области вынуждает украинских солдат чаще покидать свои позиции и дезертировать. Об этом сообщил замкомандира роты бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) с позывным «Клинцы», пишет ТАСС.

«Противник очень сильно деморализован... Частые случаи дезертирства у ВСУ, зачастую где-то оставляют позиции», — сказал он.

По его словам, украинские военные знают, что на них наступают морские пехотинцы, и уже не могут оказывать такое ожесточенное сопротивление, как раньше. Также бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) знают, что на русской земле их ждет уничтожение, поэтому и бегут с поля боя, отметил «Клинцы».

31 октября бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, отставной генерал Сергей Кривонос заявил, что лишь десятая часть мобилизованных украинцев добирается до фронта из-за массовых случаев дезертирства в рядах ВСУ. По его словам, нынешнее руководство страны не хочет признавать ошибки, допущенные при проведении мобилизации и подготовке новобранцев.

29 октября депутат Верховной рады Украины Анна Скороход сообщила, что в рядах ВСУ были зафиксированы более 100 тыс. случаев дезертирства. Она уточнила, что сейчас на поле боя находятся не больше 15% военнослужащих. Остальные — пребывают в тылу.

Ранее украинский парламентарий заявил о деморализации ВСУ.

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