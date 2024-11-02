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Российская армия нанесла поражение ВСУ в ДНР

ВС РФ нанесли поражение формированиям ВСУ у Курахово, Славянска и Краматорска

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли поражение бригадам ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в интервью ТАСС заявил старший офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев.

Он уточнил, что поражение было нанесено бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Переездная, Новомарково, Славянск, Краматорск, Константиновка, Курахово, Дачная и Улаклы.

По словам Румянцева, подразделения «Южной» группировки войск уничтожили за сутки до 950 бойцов Вооруженных сил Украины. Кроме того, украинская армия потеряла бронетранспортер, четыре автомобиля, полевой склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы. В результате контрбатарейной борьбы ликвидированы две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, два 152-миллиметровых орудия Д-20 и 155-миллиметровая гаубица М777, добавил Румянцев.

Военный аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми заявил, что Вооруженные силы РФ передвигаются по территории Украины с ранее не наблюдавшимися темпами.

Ранее сообщалось, что украинские военные стали чаще дезертировать по мере продвижения ВС РФ к Судже.

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