Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили за сутки до 950 бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил старший офицер пресс-центра «Южной» группировки войск Сергей Румянцев в беседе с ТАСС.

«Потери противника составили до 950 военнослужащих», — сообщил он.

Кроме того, украинская армия потеряла бронетранспортер, четыре автомобиля, полевой склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.

В результате контрбатарейной борьбы ликвидированы две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, два 152-миллиметровых орудия Д-20 и 155-миллиметровая гаубица М777, добавил Румянцев.

Накануне украинский пленный, командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны Украины Александр Долматов отмечал, что в рядах высшего командования ВСУ с каждым днем возрастает вероятность бунта против власти на Украине. Среди наиболее явных причин для соответствующего развития событий Долматов назвал возрастающие потери, плохое отношение к личному составу подразделений ВСУ и отсутствие коммуникации между частями войск Украины.

Ранее экс-президент Украины заявил о растущем недовольстве из-за мобилизации.