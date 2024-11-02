Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы потери ВСУ в зоне ответственности «Южной» группировки войск

ТАСС: подразделения «Южной» группировки войск уничтожили до 950 бойцов ВСУ

close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили за сутки до 950 бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил старший офицер пресс-центра «Южной» группировки войск Сергей Румянцев в беседе с ТАСС.

«Потери противника составили до 950 военнослужащих», — сообщил он.

Кроме того, украинская армия потеряла бронетранспортер, четыре автомобиля, полевой склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.

В результате контрбатарейной борьбы ликвидированы две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, два 152-миллиметровых орудия Д-20 и 155-миллиметровая гаубица М777, добавил Румянцев.

Накануне украинский пленный, командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны Украины Александр Долматов отмечал, что в рядах высшего командования ВСУ с каждым днем возрастает вероятность бунта против власти на Украине. Среди наиболее явных причин для соответствующего развития событий Долматов назвал возрастающие потери, плохое отношение к личному составу подразделений ВСУ и отсутствие коммуникации между частями войск Украины.

Ранее экс-президент Украины заявил о растущем недовольстве из-за мобилизации.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами