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Украинский генерал признал массовое дезертирство в рядах ВСУ

Экс-генерал ВСУ Кривонос: лишь десятая часть мобилизованных доходит до фронта

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Администрация Президента Украины

Лишь десятая часть мобилизованных украинских граждан добирается до фронта из-за массовых случаев дезертирства в рядах армии. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей» заявил бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, отставной генерал Сергей Кривонос.

Как он сказал, нынешнее руководство страны не хочет признавать ошибки, допущенные при проведении мобилизации и подготовке новобранцев. При этом, по мнению эксперта, призыв граждан на военную службу обернулся провалом еще в 2022 году. Тогда власти преждевременно начали рассказывать о скорой победе и обсуждать, как будут «пить кофе» в Ялте.

«Можно написать цифры и в миллион, и в 50 тыс., и в 160 тыс., и в 20 тыс. [мобилизованных] — вопрос в пользе. Коэффициент полезного действия от этого будет? Если из 100 человек на фронт доходят только 10», — добавил Кривонос.

Он обратил внимание, что к текущему моменту самовольно покинуть подразделения Вооруженных сил Украины могли уже 100 тыс. человек. Все эти люди являются дезертирами, но заниматься их поисками просто некому, так как военная прокуратура как государственный орган фактически была уничтожена.

29 октября депутат Верховной рады Украины Анна Скороход сообщила, что в рядах ВСУ были зафиксированы более 100 тыс. случаев дезертирства. Она уточнила, что сейчас на поле боя находятся не больше 15% военнослужащих. Остальные — пребывают в тылу.

Ранее украинский парламентарий заявил о деморализации ВСУ.

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