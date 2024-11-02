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Московский певец создал вокально-инструментальный ансамбль в зоне СВО

РИА Новости: певец из Москвы ушел на СВО и создал ВИА «Херсонский шторм»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Артист Академического хора Московского метрополитена ушел добровольцем на специальную военную операцию (СВО), где создал с сослуживцем вокально-инструментальный ансамбль (ВИА) «Херсонский шторм». Об этом он сообщил РИА Новости.

Ансамбль создан на базе 70-й дивизии российской группировки войск «Днепр». Музыкальный коллектив состоит из двух солистов — бывших бойцов штурмового подразделения с позывными «Маэстро» и «Абакан». До начала СВО «Абакан» исполнял песни собственного сочинения, а «Маэстро» работал в Академическом хоре Московского метрополитена.

Артисты исполняют классические композиции времен Великой Отечественной войны, а также песни, сочиненные военнослужащими на основе своего боевого опыта.

«Решение (создать ансамбль) было принято командиром дивизии после того, как он услышал песню о 70-й дивизии», — сказал «Маэстро».

Дебютное выступление ансамбля состоялось в подземном госпитале. По словам «Маэстро», «Херсонский шторм» исполняет песни, написанные штурмовиками, которые знают, что такое передовая, поэтому бойцам СВО они так близки. Ансамбль планирует продолжать выступать для подразделений группировки «Днепр».

Участники коллектива мечтают дать концерт в Кремле.

До этого рэпер ST (настоящее имя Александр Степанов) выступил перед российскими военными в зоне СВО. Музыкант уточнил, что военные попросили его исполнить песни «Дай ему сил» и «Каренина». Во время поездки он побывал в нескольких пунктах, поговорил с бойцами и спел с ними вместе.

Ранее в Твери отменили концерт группы «Звери» из-за «неоднозначной позиции» по СВО.

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