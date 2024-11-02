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Шеф Пентагона провел телефонный разговор с Умеровым

Минобороны США: Остин и Умеров обсудили ход боевых действий на Украине

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Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с украинским коллегой Рустемом Умеровым, в ходе которого обсуждался ход боевых действий и военно-промышленный комплекс Украины. Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

«Лидеры также отметили важность дальнейшего укрепления промышленной базы Украины для удовлетворения ее оборонных потребностей», — говорится в сообщении.

Кроме того, Остин представил Умерову обновленную информацию о помощи США в сфере безопасности, отметив масштаб и скорость текущих усилий.

Руководители двух ведомств пообещали поддерживать тесный контакт, добавили в минобороны США.

1 ноября сообщалось о том, что администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $425 млн. Пакет включает различные боеприпасы, включая ракеты Stinger, HIMARS, TOW и Javelin, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, оборудование для борьбы с беспилотниками, бронетранспортеры Stryker, стрелковое оружие, медицинское оборудование и запчасти для ранее поставленной техники.

Ранее Зеленский упрекнул США в недостаточной помощи.

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