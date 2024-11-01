Российские истребители ударили по ВСУ во время сбора военных в Сумской области

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время сбора личного состава в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, украинские войска были обнаружены в одном из населенных пунктов украинского региона во время разведывательных мероприятий Вооруженных сил (ВС) России. После этого координаты цели передали российским летчикам, отметили в министерстве.

«Точное попадание и результаты поражения скопления живой силы ВСУ были зафиксированы средствами объективного контроля», — говорится в сообщении.

Накануне в Минобороны России сообщили, что ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления батальона ВСУ в Киянице Сумской области. В ведомстве отметили, что удар был зафиксирован с помощью «данных объективного контроля с БПЛА в режиме реального времени».

30 октября российские военные нанесли ракетный удар по личному составу и технике 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины. В Минобороны уточнили, что удар был нанесен в районе поселка Иволжанское севернее города Сумы.

Ранее российский боец рассказал о бегстве солдат ВСУ у Часова Яра.