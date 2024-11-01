Глава минобороны Украины рассказал о еженедельных созвонах с шефом Пентагона

Глава минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что еженедельно созванивается по видеосвязи с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинского военного ведомства.

По словам министра, он провел очередной еженедельный видеозвонок с американским коллегой. Они обсудили ситуацию на фронте, в частности на Красноармейском (украинское название — Покровское) направлении, рассказал Умеров.

Министр также отметил, что он и Остин уделили отдельное внимание дальнейшей поддержке со стороны США оборонной индустрии Украины.

«Со своей стороны Украина активно развивает собственное производство и благодарна Соединенным Штатам за помощь в этом направлении», — добавил он.

В октябре украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев получил лишь десятую часть той помощи, за предоставление которой высказался американский конгресс.

В том же месяце журнал The Economist со ссылкой на источник, осведомленный о деталях поддержки Киева со стороны Вашингтона, написал, что США больше не смогут предоставлять военную помощь Украине, не принимая на себя серьезных рисков.

Ранее сообщалось, что США не нашли нарушений в использовании оказанной Украине военной помощи.