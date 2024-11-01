Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский политик назвал «прекрасной» смерть на войне

Основатель «Братства» призвал украинцев умирать на войне, а не от старости

close
Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24 Mechanised brigade/AP

Глава украинской политической партии «Братство» (организация запрещена в России) Дмитрий Корчинский заявил, что умереть на войне для украинцев — это «прекрасно», в отличие от мирной смерти в пожилом возрасте. Об этом он сказал в эфире «Пятого канала».

«Смерть в бою, за отечество — это высокосмысленная смерть, это прекрасно. А умереть в больнице в глубокой старости — это худшее, что может произойти», — заявил он.

По словам Корчинского, мобилизуя украинцев, территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) «помогают им это понять».

Российский суд ранее заочно арестовал Дмитрия Корчинского, который включен в перечень экстремистов и террористов. Он объявлен в розыск.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина готова вести боевые действия до последнего украинца, и власти страны целенаправленно проводят такую политику, но украинский лидер Владимир Зеленский не понимает, что люди – важнейший ресурс государства.

Ранее в США заявили, что украинцы сами не готовы «воевать до последнего украинца».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами