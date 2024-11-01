Глава украинской политической партии «Братство» (организация запрещена в России) Дмитрий Корчинский заявил, что умереть на войне для украинцев — это «прекрасно», в отличие от мирной смерти в пожилом возрасте. Об этом он сказал в эфире «Пятого канала».

«Смерть в бою, за отечество — это высокосмысленная смерть, это прекрасно. А умереть в больнице в глубокой старости — это худшее, что может произойти», — заявил он.

По словам Корчинского, мобилизуя украинцев, территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) «помогают им это понять».

Российский суд ранее заочно арестовал Дмитрия Корчинского, который включен в перечень экстремистов и террористов. Он объявлен в розыск.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина готова вести боевые действия до последнего украинца, и власти страны целенаправленно проводят такую политику, но украинский лидер Владимир Зеленский не понимает, что люди – важнейший ресурс государства.

Ранее в США заявили, что украинцы сами не готовы «воевать до последнего украинца».