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Бывший премьер Украины рассказал, на что готов Киев на поле боя

Экс-премьер Украины Азаров: Киев готов воевать до последнего украинца

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Нина Зотина/РИА Новости

Украина готова вести боевые действия до последнего украинца, власти страны целенаправленно проводят такую политику, а украинский лидер Владимир Зеленский не понимает, что люди – важнейший ресурс государства. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«До последнего украинца. Это именно так и совершенно целенаправленно делается. Зеленский не раз проговаривался, что «мы же защищаем Европу, мы даем людей, а вы нам давайте технику и снаряды», — подчеркнул он.

По мнению бывшего премьера Украины, такой обмен с Евросоюзом является неэквивалентным, поскольку снаряды возобновляемы, а человеческие жизни – бесценный ресурс государства. Зеленский этого не понимает, добавил Азаров.

До этого американская газета Washington Post писала, что украинские мобилизованные необучены, не снаряжены должным образом и не хотят воевать.

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