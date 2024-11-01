ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в Сумской области

ВС России уничтожили артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«После анализа полученных разведданных было принято решение о нанесении удара по выявленной цели», — говорится в сообщении.

Вражеская установка была уничтожена при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет». Минобороны опубликовало кадры ликвидации вражеской техники.

1 ноября сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по подразделению ВСУ во время сбора личного состава в Сумской области.

Накануне в Минобороны России сообщили, что ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления батальона ВСУ в Киянице Сумской области. В ведомстве отметили, что удар был зафиксирован с помощью «данных объективного контроля с БПЛА в режиме реального времени».

Ранее на Украине заявили о повреждении энергетических объектов в Сумской области.