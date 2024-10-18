В ХАМАС назвали условие для освобождения заложников

Палестинское движение ХАМАС планирует освободить заложников только после прекращения агрессии Израиля против сектора Газа и вывода израильских военных. Об этом сообщил замглавы политбюро движения Халиль аль-Хайя во время выступления, которое транслировал палестинский телеканал Al Aqsa, передает РИА Новости.

«Пленные не вернутся до тех пор, пока не прекратится агрессия против Газы, не произойдет полный вывод войск из нее и не будут освобождены наши пленные герои», — сказал он.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Израиль сохранит жизнь и даст уйти тем радикалам в секторе Газа, которые освободят заложников и сдадутся.

17 октября ДНК-экспертиза подтвердила ликвидацию лидера группировки ХАМАС Яхьи Синвара. Идентификация главы палестинского движения была облегчена тем фактом, что он ранее отбывал заключение в Израиле. Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что уничтожение Синвара является «ясным посланием врагам» Израиля.

Ранее Израиль нанес удар по зданию с беженцами в Газе.