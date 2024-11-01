Пентагон отказался от использования лазеров для защиты от дронов

США делают акцент на использовании радиоэлектронных и кибертехнологий для защиты внутренних объектов от беспилотников. Согласно информации из специализированного портала The War Zone (TWZ), американские военные не планируют применять артиллерийские системы, лазеры и аналогичное вооружение.

По данным издания, ударные системы не рассматриваются из-за возможных «рисков сопутствующего ущерба» и опасений, связанных с потенциальными нарушениями правовых норм. Отмечается, что площадкой для анализа альтернативных технологий, включая технологии, блокирующие радиочастотные сигналы дронов, стали учения Falcon Peak.

Предпочтение отдается электронным методам, таким как глушение сигналов и кибероперации, поскольку они уменьшают риски для гражданского населения. Тем не менее, как отмечает портал, их применение может быть осложнено в городах, где радиопомехи могут затронуть коммуникации и инфраструктуру.

Таким образом, TWZ заключает, что «политические препятствия ограничивают способности американских военных в обеспечении «критически важной внутренней защиты от беспилотников после длительного периода бездействия».

В мае сообщалось, что Пентагон намерен увеличить финансирование производства американских барражирующих боеприпасов Switchblade 600 на фоне подготовки «к возможному конфликту с Китаем».

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