Украинским войскам придется уйти из Курской области согласно всем законам военного дела. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.

«Есть опасность по Курскому плацдарму. Сама опасность в том, что в итоге нам придется оттуда отойти. Отойти придется по всей военной науке», — сказал он.

При этом отступление украинских войск из Курской области может привести к тому, что ВС России начнут занимать территорию Сумской области Украины.

Недавно украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, что Украина не намерена захватывать территорию России. Однако он добавил, что если атака ВСУ на Курскую область позволит приблизить завершение конфликта, что Киев воспользуется этой возможностью.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее российский военный рассказал об оставленных ВСУ в Курской области ловушках.