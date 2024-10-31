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Иран собирается успеть ответить на удар Израиля до выборов в США

CNN: Иран ответит на удар Израиля до президентских выборов в США

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Majdi Mohammed/AP

Иран ответит на удар Израиля до президентских выборов в Соединенных Штатах, которые пройдут в следующий вторник, 5 ноября. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве Ирана.

«Ответ Исламской Республики Иран на агрессию сионистского режима будет решительным и болезненным», — сообщил телеканалу анонимный иранский источник.

Телеканал утверждает, на основе того, что Иран собирается поторопиться с ответными действиями, что Тегеран отказывается от прошлой стратегии преуменьшать серьезность атаки Израиля.

До этого старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи заявила, что вряд ли новая предполагаемая атака со стороны Тегерана превзойдет по разрушительности предыдущие.

Израиль атаковал Иран в ночь на 26 октября. По данным издания Axios, в результате удара были выведены из строя критические компоненты для разработки баллистических ракет, а также некие «планетарные смесители» для производства твердого топлива, которые исламская республика не может произвести самостоятельно из-за отсутствия необходимых технологий и заказывает за рубежом.

Ранее «Хезболла» атаковала север Израиля.

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