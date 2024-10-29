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Иран резко увеличит военный бюджет после атаки Израиля

Reuters: Иран увеличит бюджет минобороны на 200% после атаки Израиля

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Иран увеличит бюджет национального министерства обороны после атаки Израиля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство Ирана.

Спикер правительства Ирана Фатема Мохаджерани объявила о том, что в качестве ответа на атаку Израиля по военной инфраструктуре исламской республики Тегеран принял решение нарастить бюджет военного министерства на 200% (то есть в три раза) по сравнению с прошлым годом.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2024 году военный бюджет Ирана составил $16,4 млрд, при этом он вырос на 20% по сравнению с 2023 годом. Для сравнения, по данным того же института, военный бюджет Ирана в 2021 году составлял $6,8 млрд.

Израиль атаковал Иран в ночь на 26 октября. По данным издания Axios, в результате удара были выведены из строя критические компоненты для разработки баллистических ракет, а также некие «планетарные смесители» для производства твердого топлива, которые Иран не может произвести самостоятельно из-за отсутствия необходимых технологий и заказывает за рубежом.

Издание Sky News Arabia писало, что, по израильским оценкам, Ирану понадобится год на восстановление ракетного потенциала. В самой исламской республики заявили, что удары Израиля на военный потенциал не повлияли.

Ранее в ЦАХАЛ заявили об уничтожении всей стратегической обороны Ирана.

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