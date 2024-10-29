Иран резко увеличит военный бюджет после атаки Израиля

Иран увеличит бюджет национального министерства обороны после атаки Израиля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство Ирана.

Спикер правительства Ирана Фатема Мохаджерани объявила о том, что в качестве ответа на атаку Израиля по военной инфраструктуре исламской республики Тегеран принял решение нарастить бюджет военного министерства на 200% (то есть в три раза) по сравнению с прошлым годом.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2024 году военный бюджет Ирана составил $16,4 млрд, при этом он вырос на 20% по сравнению с 2023 годом. Для сравнения, по данным того же института, военный бюджет Ирана в 2021 году составлял $6,8 млрд.

Израиль атаковал Иран в ночь на 26 октября. По данным издания Axios, в результате удара были выведены из строя критические компоненты для разработки баллистических ракет, а также некие «планетарные смесители» для производства твердого топлива, которые Иран не может произвести самостоятельно из-за отсутствия необходимых технологий и заказывает за рубежом.

Издание Sky News Arabia писало, что, по израильским оценкам, Ирану понадобится год на восстановление ракетного потенциала. В самой исламской республики заявили, что удары Израиля на военный потенциал не повлияли.

Ранее в ЦАХАЛ заявили об уничтожении всей стратегической обороны Ирана.