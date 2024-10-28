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Российский боец рассказал о бегстве солдат ВСУ у Часова Яра

РИА Новости: ВСУ бросили позиции у Часова Яра после ударов БПЛА «Север-V»

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Reuters

Расчет беспилотников бригады «Север-V» добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск РФ, ударил зажигательными боеприпасами по укреплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром. Об этом агентству РИА Новости рассказал боец бригады.

В распоряжении журналистов также оказались кадры сброса зажигательных боеприпасов с квадрокоптера. На видео российские беспилотные летательные аппараты обнаруживают блиндаж украинских войск в лесополосе севернее Часова Яра. После нескольких попаданий с воздуха укрепление загорается, а затем четверо украинских солдат бросают позицию и убегают по лесопосадке, покинув траншеи.

Боец бригады рассказал РИА Новости, что военнослужащими РФ было принято решение об уничтожении блиндажа.

«Беспилотники бригады поразили объект, началось возгорание, а через несколько минут противник бежал», — сказал он.

27 октября военнослужащие Южной группировки войск сообщили агентству ТАСС, что не менее шести гражданских лиц в Часове Яре в Донецкой народной республике (ДНР) попали под удар украинского беспилотника, когда пытались покинуть город и направились в сторону российских позиций.

Ранее Минобороны впервые сообщило об уничтожении комплекса ieMHR производства Израиля.

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