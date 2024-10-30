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ВС РФ нанесли удар по личному составу и технике ВСУ в Сумской области

МО РФ: ракетный удар нанесен по личному составу и технике ВСУ под Сумами

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Минобороны РФ

Российские военные нанесли ракетный удар по личному составу и технике 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен в районе поселка Иволжанское севернее города Сумы.

«После <…> уточнения координат было принято решение о нанесении ракетного удара по выявленным целям», — отметили в министерстве.

Всего, по данным Минобороны РФ, за время боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 28 тысяч военнослужащих. Кроме того, ВС РФ ликвидировали 180 танков, 759 автомобилей, 240 артиллерийских орудий, 101 боевую машину пехоты и 106 бронетранспортеров. В списке потерь противника: 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых были 11 HIMARS и шесть MLRS.

В августе президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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