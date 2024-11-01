Власти Белгородской области сообщили об ударе ВСУ по Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об ударе ВСУ по городу Шебекино.

«FPV-дрон совершил атаку на припаркованный автобус — транспортное средство повреждено. В результате еще одной атаки БПЛА посечен забор частного домовладения», — поделился Гладков.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет.

Также ВСУ с помощью беспилотников нанесли удар по одному из предприятий, в результате атаки в цеху выбило остекление, повреждения получили фасад и оборудование.

До этого Гладков сообщал, что ВСУ выпустили более 70 боеприпасов по Белгородской области. В селе Отрадное ранения получили четыре местных жителя.

Днем 30 октября Гладков сообщал, что в результате прилета боеприпаса в населенном пункте Отрадное Белгородского района в Белгородской области ранения получили четыре мирных жителя. Губернатор добавил, что на местах инцидентов работают оперативные службы.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.